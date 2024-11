Rui Costa afirma que “não há crise com Jaques Wagner por questões de indicação” no governo Jerônimo

“Não há crise com Jaques Wagner por questões de indicação. Até porque não estou indicando ninguém para o governo do estado, isso não procede. Só existe isso na imprensa. Eu não pedi ao governador nenhuma secretaria, tampouco órgão, assim como Wagner não me pediu na época. E acho que essa receita é a mais eficaz, pois quem governa é quem foi eleito”, afirmou o ex-governador da Bahia.

O ministro da Casa Civil Rui Costa (PT) afastou qualquer rumor de briga com o senador Jaques Wagner (PT) por interferências no governo do estado, durante o encontro estadual com prefeitos, prefeitas e vice eleitos pelo PSB em 2024, nesta sexta-feira (22), em Salvador.

Rui comentou qual é a sua participação no governo de Jerônimo Rodrigues (PT). “A única coisa que faço é emitir opinião, dialogar. Minha relação com Wagner é antiga, tem 40 anos, e não tem nenhum atrito. Não disputo com ele indicação. Eu tive liberdade para governar, portanto não vou privar Jerônimo disso”, garantiu.

O ministro da Casa Civil de Lula também falou sobre a possibilidade disputar uma vaga no senado em 2026. “Botei o meu nome a disposição para concorrer uma vaga no Senado. Muitos falavam que eu poderia me candidatar no último pleito em 2022, mas preferi continuar no governo. Entretanto, será uma situação que vamos resolver lá na frente, chegando a um consenso com os partidos”, explicou Rui Costa.