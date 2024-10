Rui Costa confirma presença de Lula para campanha de Caetano em Camaçari; saiba quando

Conforme antecipado pelo Bahia Notícias, Lula deve vir primeiramente para Salvador, participando de um evento institucional do governo federal, em mais uma etapa do programa Pé-de-Meia, na capital baiana.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no município de Camaçari, para participar da campanha de Luiz Caetano (PT) pela prefeitura da cidade. Em entrevista dada ao Bahia Notícias, nesta sexta-feira (11), o ex-governador da Bahia afirmou que Lula virá para Camaçari na próxima quinta-feira (17).

Em seguida, Lula deve cumprir agenda junto com o candidato Luiz Caetano em Camaçari, visando captar mais votos para o candidato do PT.

Flávio também deve contar com a presença do ex-prefeito de Salvador e uma das principais lideranças do União Brasil no estado, ACM Neto. Além dele, Bruno Reis, que foi reeleito na capital baiana, também deve “subir” no palanque em Camçari.

No primeiro turno, apenas 559 votos separaram os dois candidatos na cidade que tem 205.865 eleitores aptos a votar. O petista ficou com 49,52% dos votos, contra 49,17% do candidato do União Brasil. Caetano teve 77.926 votos e Flávio, 77.367 votos.