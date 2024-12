Rui Costa diz que conversou com Lula na quarta-feira e ‘ele estava com o bom humor de sempre’

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou ter conversado com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por videoconferência na quarta-feira, 11, e que o chefe do Executivo estava de “bom humor”. A declaração ocorreu na rede social X nesta quinta-feira, 12.

Lula, que segue internado no Hospital Sírio-Libanês, realizou um novo procedimento no período da manhã desta quinta.

A alta hospitalar do presidente, segundo sua equipe médica, está prevista para segunda ou terça-feira que vem.

“Ontem, conversei por videochamada com o presidente Lula e ele estava com o bom humor de sempre. Hoje, ele já realizou o novo procedimento e está muito bem. Em breve, ele estará de volta a Brasília para continuar cuidando do Brasil e dos brasileiros”, escreveu Rui Costa na publicação desta quinta.