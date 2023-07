Rumo ao futebol saudita, Mahrez encaminha saída do City

O atacante argelino Riyad Mahrez está perto de se tornar mais uma estrela do futebol da Arábia Saudita Ele foi liberado pelo Manchester City da viagem para o Japão, onde o atual vencedor da Liga dos Campeões iniciará sua turnê de pré-temporada, e pode fechar ainda nesta semana um contrato com o Al Ahli, conforme informado pelo “The Athletic”. O clube saudita já tirou outros jogadores de times ingleses, caso do atacante brasileiro Roberto Firmino, ex-Liverpool, e do goleiro franco-senegalês Edouard Mendy, ex-Chelsea. Após a chegada de Cristiano Ronaldo ao Al Nassr, no início deste ano, a Arábia Saudita ganhou força na atual janela de transferências. Kanté e Koulibaly deixaram o Chelsea e foram para Al Ittihad e Al Hilal, respectivamente. Já Benzema trocou o Real Madrid pelo Al Ittihad. Mahrez jogou as últimas cinco temporadas pelo Manchester City, após se destacar com a camisa do Leicester, clube pelo qual conquistou o histórico título inglês da temporada 2015/2016. No início da carreira, atuou no futebol da França, onde vestiu as camisas de Quimper Cornouaille e Le Havre. Sem o argelino, a delegação do City embarcou para o Japão nesta quarta-feira com um grupo de 25 jogadores. No dia 26, próxima quarta, a equipe comandada por Pep Guardiola enfrenta o Bayern de Munique em amistoso no Estádio Nacional do Japão, em Tóquio, às 7h30. Quatro dias depois, estará na Coreia do Sul para encarar o Atlético de Madrid.