Rumores apontam separação de Lilly Allen e David Harbour

Tudo indica que Lily Allen está solteira! Segundo o que um amigo garantiu ao Daily Mail, a cantora e o marido, o ator de ‘Sranger Things’, David Harbour, estão separados.

Aliás, a notícia revela que Lily até já tem um perfil em um aplicativo de relacionamentos, provando que está pronta para avançar com a sua vida.

Esta mesma fonte compartilhou ainda com o jornal britânico a imagem do perfil da cantora no aplicativo de encontros, garantindo, por outro lado, que ela “não está à procura de encontros porque leva o casamento muito a sério e ainda não está divorciada”.

Allen e Harbour mantiveram uma relação de cinco anos e já há alguns meses que enfrentam rumores de separação.

Leia Também: Justin Baldoni é dispensado por agência após Blake Lively acusá-lo de assédio em filme