Rumores indicam possível substituição de Tadeu Schmidt por Marcos Mion no BBB a partir de 2026

Além da recente saída de Boninho da TV Globo, rumores apontam que o apresentador Tadeu Schmidt pode ser substituído no comando do Big Brother Brasil a partir de 2026. As especulações começaram após o jornalista Alessandro Lobianco afirmar que Marcos Mion seria o novo apresentador do reality em sua 26ª edição.

De acordo com Lobianco, após a saída de Boninho, a emissora estaria preocupada com a perda de identidade do programa e consideraria algumas mudanças necessárias para manter o engajamento com o público. Ele também mencionou que a Globo vê em Marcos Mion o nome ideal para fortalecer a conexão com os telespectadores. O apresentador do Caldeirão já estaria ciente da decisão e assumiria o comando do BBB a partir de 2026, com o anúncio oficial previsto para o segundo semestre de 2025.