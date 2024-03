Rupert Murdoch fica noivo pela 6ª vez aos 92 anos

Magnata do setor de mídia se casará com a namorada Elena Zhukova, russa de 67 anos, ex-mulher de oligarca russo

Russa de 67 anos é bióloga molecular aposentada e ex-mulher de oligarca russo
8.mar.2024 (sexta-feira)



O ex-presidente da Fox e da News Corp. Rupert Murdoch, 92 anos, anunciou na 5ª feira (7.mar.2024) que está noivo da namorada, a russa Elena Zhukova, 67 anos. Segundo o porta-voz do executivo, o casamento será celebrado no vinhedo de Murdoch, na Califórnia (EUA), em junho.

Segundo o New York Times, Zhukova é uma bióloga molecular aposentada. A russa nasceu em Moscou, mas emigrou para os Estados Unidos depois do fim da União Soviética, na década de 1990.

Zhukova já foi casada com o oligarca russo Roman Abramovich, segundo informações do jornal Daily Mail. O namoro com o magnata da mídia começou em 2023.

Este será o 5º casamento de Murdoch. Em 2023, ele se divorciou da modelo Jerry Hall, de 67 anos. Também chegou a ficar noivo da auxiliar de dentista aposentada Ann Lesley Smith, mas terminou o relacionamento semanas depois do anúncio.

RUPERT MURDOCH O magnata se tornou um gigante da mídia global a partir de um jornal na Austrália. Depois, expandiu suas aquisições para entretenimento, publicações e notícias de TV.

Em 2013, dividiu suas participações. Os ativos de publicações foram para uma nova empresa de capital aberto: a News Corporation. Já os ativos de TV e cinema foram para a 21st Century Fox, mais tarde renomeada como Fox Corporation. À época, Murdoch disse que suas participações na mídia se tornaram “cada vez mais complexas” e que uma nova estrutura simplificaria as operações.

O fundo da família Murdoch tem uma participação de 39% na News Corp e 42% na Fox Corp. Rupert tem um patrimônio avaliado em US$ 8,3 bilhões (R$ 40,9 bilhões), segundo a Bloomberg. Está entre as 300 pessoas mais ricas do mundo.