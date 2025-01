Ruptura: quando estreia a 2ª temporada e o que esperar?

A estreia da segunda temporada de Ruptura estreia no dia 17/01, com uma primeira temporada que se propôs a deixar os espectadores sem fôlego e, com certeza, cumpriu com perfeição esse papel.

Lançada em 2022, a série da Apple TV Plus apresentou uma história intrigante sobre trabalhadores em uma empresa de tecnologia que, após um procedimento experimental, têm suas mentes divididas em duas: uma vive normalmente fora do escritório e a outra nunca consegue sair.

A temporada foi tensa e surpreendente, e a segunda temporada segue o mesmo caminho, aprofundando-se ainda mais nos mistérios de seu universo.

Atenção! Abaixo, haverá spoilers da primeira temporada da série. Não prossiga se você ainda não assistiu.

Ruptura foi um sucesso na primeira temporada graças a uma trama cheia de mistérios – Imagem: Apple

Ruptura continuará de onde a primeira temporada parou

A série gira em torno da Lumon Industries, que criou um processo de divisão mental para manter segredos, fazendo com que os “innies” (funcionários dentro do sistema) não saibam nada sobre a vida fora do trabalho.

No final da primeira temporada, Mark descobre que sua esposa, dada como morta, está viva, o que deixa um grande cliffhanger.

Na segunda temporada, a trama retoma logo após esse evento. Mark é introduzido a uma nova equipe, e a história explora novas dinâmicas enquanto os personagens tentam entender o que realmente acontece dentro da empresa.

A temporada aborda o crescente interesse público sobre as condições dos “innies” e como a Lumon responde a isso, tentando minimizar os danos à sua imagem.

Embora ainda não se saiba se a segunda temporada resolverá todos os mistérios, ela continua a expandir a narrativa de maneira inteligente, explorando questões sobre o controle das corporações e a manipulação da realidade.

No geral, Ruptura comprova que não é uma série excelente apenas por ser surpreendente, mas por sua consistência em manter o suspense e expandir suas ideias de forma inovadora.

Nova temporada de Ruptura deve voltar com altas doses de suspense – Imagem: Divulgação/Apple TV+

