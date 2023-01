Rusbé! Léo Santana tatua imagem de Michael Jackson na perna

O cantor Léo Santana, conhecido por ter diversas tatuagens pelo corpo, exibiu mais um desenho. Desta vez, o pagodeiro fez a imagem de Michael Jackson, Rei do Pop e ídolo do cantor.

A foto foi compartilhada nas redes sociais nesta quinta-feira (12) e o artista revelou que a tatuagem ainda está na primeira sessão, ainda falta terminar o desenho. Vale lembrar que o artista tem vários outros desenhos espalhados pelo corpo.

No braço direito, pegando a região do ombro até um pouco acima do cotovelo, Leo fez um tribal, ainda na época do Parangolé. Com o passar do tempo, o artista foi aumentando a quantidade de tatuagens. No mesmo braço, o famoso tem uma frase oriental e flores da região.

Já no pescoço, na época do sucesso da cantora Valesca Popozuda, Léo desenhou um desenho de boca para simbolizar a canção “Beijinho no Ombro”. Bem próximo também tem uma frase e do outro lado do pescoço, outro tribal e no ombro um leão gigante.