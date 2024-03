Rússia acusa Ucrânia de ataques para interferir em eleição

Ministério das Relações Exteriores russo disse que Kiev intensificou intervenções militares para atrair apoio de aliados

O Ministério de Relações Exteriores da Rússia disse neste sábado (16.mar.2024) que a Ucrânia intensificou seus ataques a infraestruturas civis russas para atrapalhar as eleições que acontecem no país desde 6ª feira (15.mar). Em comunicado transmitido pela agência estatal Tass, o governo russo declarou que os ucranianos promovem os ataques para impressionar seus aliados ocidentais e intensificar seu apoio.

“Obviamente, o regime corrupto de Kiev intensificou as suas atividades terroristas em conexão com as eleições presidenciais russas para mostrar o seu entusiasmo aos seus patrocinadores ocidentais e angariar mais assistência financeira e armas letais”, disse o ministério em comunicado.

O governo russo informou que registrou, nos últimos 2 dias, duas mortes e 19 feridos em ataques a bomba na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia. Segundo o Kremlin, esses ataques expões o caráter “terrorrista” do governo ucraniano e que investigações sobre os ataque estão em andamento.

“Todas essas tentativas de influenciar a expressão da vontade das pessoas através de métodos terroristas serão minuciosamente registadas, devidamente investigadas e os responsáveis ​​por elas serão punidos”, escreveu o ministério.

