O grupo Brics, composto por Brasil, China, Rússia, Índia, África do Sul e outros, é uma garantia de um mundo multipolar, declarou nesta segunda-feira (14) o presidente da Câmara dos Deputados russa, Vyacheslav Volodin. “Hoje o BRICS reúne dez países que representam 45% da população mundial. Outros 30 países demonstraram interesse em participar (de suas atividades)”, escreveu Volodin no Telegram. Portanto, segundo Volodin, o grupo representa uma “garantia do mundo multipolar”, cujos membros “não são chantageados” e “condições absurdas de cooperação não são impostas a eles”, uma alisão às relações entre Estados Unidos e União Europeia (UE).

De acordo com Volodin, a economia da UE está estagnada, em contraste com a dos BRICS, cujos níveis de crescimento excedem os do Grupo dos Sete países mais desenvolvidos (G7). “O tempo da hegemonia de Washington e Bruxelas está chegando ao fim”, enfatizou. A cidade russa de Kazan sediará uma cúpula do Brics na semana que vem, que deverá contar com a presença de mais de 20 líderes mundiais, incluindo de Brasil, China, Índia e de outros países amigos do bloco, que foi criado em 2009 por cinco países e expandido para 10 até o início de 2024.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte