Rússia faz alerta contra planos de Trump sobre escudo antimíssil

O governo da Rússia fez um alerta contra os planos de Donald Trump sobre a construção de um escudo antimíssil, inspirado no Domo de Ferro de Israel, para proteger os Estados Unidos. Em um artigo divulgado nesta quinta-feira (30/1), o embaixador especial da chancelaria russa, Grigory Mashkov, disse que o país pode aumentar seu estoque de armas nucleares em resposta à decisão do presidente norte-americano.

Domo de ferro americano

Nos primeiros dias de seu segundo mandato, Trump ordenou que um sistema de defesa antimísseis seja criado pelos Estados Unidos. Apesar de já possuir outros escudos semelhantes, o presidente republicano quer que o atual seja inspirado no Domo de Ferro de Israel.

O Domo de Ferro é um sistema antimísseis desenvolvido por Israel,

tido como um dos mais seguros do mundo. Ele funciona com um sistema de radares, que são capazes de detectar e calcular a rota de projéteis lançados contra o território israelense.

Para Mashkov, o desejo de Trump põem fim aos esforços para a diminuição de “armas ofensivas estratégicas” e a “preservação da estabilidade”. Neste contexto, o diplomata russo alega não ser mais possível falar em manutenção da paz de maneira bilateral, ou a Rússia mergulhará em “outra ilusão”.

“Surgiram muitos atores na arena internacional que influenciam a linha global de forças de mísseis”, escreveu Mashkov. “Não está descartado que nas atuais condições de confronto com o Ocidente, com sua política de infligir danos estratégicos à Rússia, podemos enfrentar a necessidade de nos afastarmos das restrições sobre arsenais nucleares e de mísseis em favor de seu aumento quantitativo e qualitativo”.

Apesar de não fornecer dados oficiais sobre o número de armas nucleares em seu estoque, a Rússia é apontada em muitas pesquisas e estudos como o país que lidera, atualmente, a corrida nuclear.

O último relatório divulgado pelo Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (Sipri) indica que a Rússia, sob o comando de Vladimir Putin, possui 5.580 armas de destruição em massa com tecnologia nuclear.

Em meio a tensão global provocada por diversos conflitos ao redor do mundo, o gasto com armas nucleares tem aumentado nos últimos anos. Dados de um relatório da Campanha Internacional para a Abolição de Armas Nucleares (ICAN) apontam que mais de US$ 2,8 mil dólares foram gastos por segundo na área em 2023.