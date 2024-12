Rússia lança ataque maciço à infraestrutura energética da Ucrânia

A Rússia realizou um dos mais significativos ataques à infraestrutura energética da Ucrânia desde o início do conflito, utilizando mísseis de cruzeiro para atingir instalações de geração e distribuição de energia. As regiões fronteiriças foram as mais afetadas, com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, informando nas redes sociais que 93 mísseis e mais de 200 drones foram empregados na ofensiva. As forças armadas da Ucrânia conseguiram interceptar 81 dos mísseis lançados. Os primeiros relatos sobre os danos causados pelo ataque surgiram do oeste da Ucrânia, onde as regiões de Lviv e Ternopil enfrentaram cortes de energia significativos.

A região de Ivano-Frankivsk foi particularmente atingida, com Svitlana Onyshchuk, chefe da administração militar da região, descrevendo o evento como “o ataque mais maciço desde o início da guerra”. Zelensky também comentou que essa ação faz parte do que ele chamou de “plano de paz” do presidente russo, Vladimir Putin, que, segundo ele, tem como objetivo destruir a infraestrutura ucraniana e aterrorizar a população. O uso de mísseis hipersônicos Kinzhal durante o ataque destaca a escalada da violência e a intensidade dos confrontos entre os dois países.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias