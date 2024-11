Rússia não liga para quem vai ganhar eleições nos EUA, diz Kremlin

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou nesta terça-feira (5) que o país “não liga” para o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos, já que ambos democratas e republicanos compartilham a ideia da rivalidade entre Washington e Moscou, relatou o The New York Times.

A declaração é semelhante àquela feita pelo ex-presidente Dmitri Medvedev em seu canal no Telegram na segunda (4). “As eleições [americanas] não mudarão nada para a Rússia, uma vez que as posições dos candidatos refletem plenamente o consenso bipartidário sobre a necessidade de que nosso país seja derrotado”, escreveu ele, que hoje é o segundo no comando do Conselho de Segurança russo.

No início deste ano, o presidente Vladimir Putin chegou a dizer que preferiria que o então candidato democrata Joe Biden vencesse o pleito. “Ele é uma pessoa mais experiente e previsível, um político da velha guarda”, afirmou.

Na ocasião, houve quem apontasse que a afirmação era uma tentativa de intensificar a polarização política nos EUA. Pessoas com acesso ao Kremlin disseram à Folha, porém, que o líder falava sério na ocasião.