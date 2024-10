Rússia quer começar a construir estação espacial em 2027; veja as imagens

A agência espacial russa, Roscosmos, anunciou neste domingo, dia 13, que planeja lançar 34 foguetes entre 2027 e 2033 para tornar sua nova estação espacial operacional.

Vladímir Kozhévnikov, diretor-geral do projeto, afirmou que o primeiro voo tripulado para a nova estação está previsto para 2028, utilizando um foguete que sucederá o atual Soyuz. A construção do módulo base da estação deverá ser concluída em 2030, com dois módulos adicionais a serem acoplados nos três anos seguintes.

Embora ainda seja difícil visualizar como será o design final da nova estação espacial, a Russian Orbital Service Station (ROSS) foi apresentada ao público em um evento no verão de 2022, por meio de uma maquete. As imagens já divulgadas podem ser vistas acima.

A ROSS ficará na mesma altitude da Estação Espacial Internacional (cerca de 400 km) e será projetada para permitir a incorporação de módulos de outros países.

