Russos pagam mais (e em maços de notas) pelos novos iPhones

Mesmo depois de a Apple ter suspendido as vendas dos seus produtos na Rússia e depois de o governo liderado por Vladimir Putin ter banido o uso dos smartphones da marca, parece que os aparelhos da ‘Empresa da Maçã’ ainda têm uma grande procura entre os consumidores russos.

Tanta procura, aliás, que há quem procure adquirir celulares da série iPhone 16 em mercados como Hong Kong para vender no mercado russo.

A CNN fez uma reportagem onde fala com algumas pessoas que foram da Rússia até Hong Kong para esperar nas filas pela oportunidade de adquirir unidades do iPhone 16 – em dinheiro vivo e dispostas a pagar até 12% mais do valor do de mercado.

“Queremos comprar tantos quanto possível”, afirma à CNN um destes clientes russos, Nick Alexenkov. Como destaca a CNN, os custos de importação de novos iPhones na Rússia pode acrescentar até 70% do preço original destes modelos. Alguns destes compradores esperam então conseguir lucrar com a revenda dos telemóveis, em alguns casos até 25% por cada um.

“Há pessoas ricas [na Rússia] e querem as novas cores”, afirma um dos clientes à publicação.

