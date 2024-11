Ruud vence Rublev e enfrenta Sinner na semifinal do ATP Finals

O norueguês Casper Ruud garantiu baga na semifinal do ATP Finals, em Turim, na Itália, ao vencer o russo Andrey Rublev, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 6/2. O seu adversário por um lugar na decisão do torneio que reúne os oito melhores jogadores da temporada será o italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial. Na outra semifinal, o duelo será entre o alemão Alexander Zverev e o norte-americano Taylor Fritz. A surpresa ficou por conta da eliminação do espanhol Carlos Alcaraz. Com a necessidade de ganhar um set para ficar com a vaga na semifinal, Ruud conseguiu seu objetivo na primeira chance. O set inicial foi muito equilibrado e a única quebra foi registrada no sétimo game a favor de Rudd.

O norueguês manteve seu serviço e fechou a primeira parcial em 6/4. O segundo set teve o mesmo panorama. Rublev teve uma chance de quebra no décimo game, mas Ruud se recuperou e igualou em 5/5, mas o jogador da Rússia manteve o ritmo repleto de golpes fortes e fechou a parcial em 7/5. O terceiro set foi de Ruud. O número seis do mundo foi mais consistente e não deu chances para o adversário para fechar em 6/2 o set e o jogo, após 1h43 de disputa.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes