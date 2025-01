Sabalenka derrota a Andreeva e chega à final de Brisbane

A tenista número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, derrotou a 16ª do ranking, Mirra Andreeva, por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/2, neste sábado e avançou à decisão do WTA de Brisbane. Foi a 40ª vitória da belarussa na Austrália, incluindo dois títulos no primeiro Grand Slam da temporada. Sabalenka avançou para sua primeira final da temporada sem ceder sets. Em sua campanha ela venceu Renata Zarazua (75ª do ranking), Yulia Putintseva (29ª), Marie Bouzkova (44ª), além de Andreeva. Na semifinal, Sabalenka salvou todos os oito break points que enfrentou para acabar com as esperanças da tenista de 17 anos de buscar uma virada.

WhatsApp

“É sempre a mesma tática: permanecer agressiva e colocar minha adversária sob muita pressão”, disse Sabalenka. “Estou muito feliz por ter sido capaz de jogar um tênis tão agressivo. Parece que tudo estava funcionando muito bem para mim. Ela é uma jogadora jovem e incrível. Tenho certeza de que ela estará no top 10 em breve e por muito tempo.” Foi a segunda semifinal de WTA 500 de Andreeva, que iniciou a partida com grande intensidade. Logo no primeiro serviço de Sabalenka, ela teve três break point, mas a número 1 do mundo anulou as chances de Andreeva e conseguiu a única quebra do primeiro set no oitavo game.

Com um set de vantagem, Sabalenka se soltou e aumentou a velocidade de suas jogadas. A belarussa quebrou a rival mais duas vezes no segundo set para garantir a vitória. Sabalenka terminou com 26 bolas vencedora e 22 erros não forçados. Em busca de seu primeiro troféu em 2025, Sabalenka enfrentará a Polina Kudermetova, 107ª do mundo, que aos 21 anos que passou pelo classificatório para chegar à sua primeira final da WTA. Na chave principal, Kudermetova passou pela terceira cabeça de chave, Daria Kasatkina (nona do mundo), e por Ashlyn Krueger (64ª) e Anhelina Kalinina (55ª).

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Women’s Tennis Association (@wta)

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes