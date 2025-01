Sabalenka vira em Brisbane e conquista o primeiro título de 2025

Número um do mundo, Aryna Sabalenka tomou um susto no início da decisão do WTA 500 de Brisbane, mas conseguiu a virada sobre Polina Kudermetova, que precisou disputar o qualificatório, e venceu por 2 sets a 1 (4/6, 6/3 e 6/2) para assegurar o 18º título de sua carreira. “Definitivamente eu me sinto muito bem”, afirmou Sabalenka. “Mentalmente e fisicamente estou pronta para o Aberto da Austrália. Feliz pela maneira como a semana transcorreu. Conquistar este troféu na preparação para um Grand Slam é importante.” Foi o quarto título de Sabalenka em solo Australian. Ela é atual bicampeã do Aberto da Austrália e, aos 26 anos, tenta ser a primeira mulher a conquistar o primeiro Grand Slam da temporada desde Martina Hingis, que dominou o torneio de 1997 a 1999.

Ocupando apenas a 107ª no ranking, Polina Kudermetova tem 21 anos e precisou disputar o qualificatório para chegar à primeira final da carreira. Irmã mais nova de Veronika Kudermetova, ex-número 9 do mundo, Polina foi a única tenista em Brisbane a vencer um set contra Sabalenka. “Tive uma quebra no primeiro set”, afirmou a líder do ranking. “Estava tentando jogar de maneira conservadora, mas não estava funcionando. Foi o momento em que tudo deu certo para ela, que acertava todas as bolas.”

