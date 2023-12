Sabatina de Dino e Gonet fecha trânsito na Esplanada nesta 4ª

Outros eventos oficiais do governo e 4 manifestações serão realizadas em diferentes pontos da via ao longo do dia

Ainda não há previsão sobre o horário de reabertura das vias. A região seguirá interditada até avaliação do cenário por parte das autoridades de trânsito Sérgio Lima/Poder360 – Arquivo

PODER360 13.dez.2023 (quarta-feira) – 0h58



O GDF (Governo do Distrito Federal) informou que o trânsito na Esplanada dos Ministérios, região central de Brasília, será interrompido nesta 4ª feira (13.dez.2023). A paralisação da via se dá por 7 eventos previstos em diferentes pontos da região ao longo do dia.

Dentre eles, a sabatina dos indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao STF (Supremo Tribunal Federal), o ministro da Justiça, Flávio Dino, e à PGR (Procuradoria Geral da República), o procurador-geral Eleitoral interino, Paulo Gonet, realizada na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado. Na mesma data, os funcionários do BC (Banco Central) farão paralisação a partir de 14h30. O protesto começará no último dia da reunião do Copom (Comitê de Política Monetária).

As vias S1 e N1, entre o Buraco do Tatu/L2 Sul e Norte e o 1º GBM (Grupamento de Bombeiro Militar), foram fechadas às 23h59 da 3ª feira (12.dez). A região seguirá interditada até avaliação do cenário por parte das autoridades de trânsito.

Ainda não há previsão sobre o horário de reabertura das vias. Segundo o GDF, a região seguirá interditada até avaliação do cenário por parte das autoridades de trânsito.

Eis abaixo os eventos e as manifestações que devem ser realizadas nesta 4ª:

sabatina de Dino e Gonet na CCJ, às 9h; paralisação de funcionários do BC. Manifestantes sairão da autoridade monetária, às 10h, em direção ao Ministério da Gestão e da Inovação. Chegada no ministério está prevista para as 11h; 1ª Reunião da Trilha de Sherpas e 1° Reunião de Vice-ministros das Finanças do G20, o grupo das 20 maiores economias mundiais. No Itamaraty, às 9h; ato nacional da ANFP (Articulação Nacional de Familiares de Presos) em apoio à decisão do STF sobre a dignidade humana no sistema prisional. A manifestação está prevista para as 11h em frente ao Congresso Nacional; aula pública com objetivo chamar atenção das autoridades para a educação indígena. Às 8h, em frente ao Ministério da Cultura; Festival “Brasil é Terra Indígena”, no Museu Nacional da República, a partir das 19h; ato da Abrasme (Associação Brasileira de Saúde Mental) pela defesa do cuidado em liberdade, em frente ao Museu Nacional da República, às 8h; ato pela inclusão da carreira de Tecnologia da Informação em projeto de lei do Ministério da Gestão e da Inovação. Às 11h30, em frente à Secretaria de Relações do Trabalho do ministério. VIAS ALTERNATIVAS O acesso de veículos ao STF deverá ser feito pela via S2. Os acessos de pedestres entre as vias N1 e N2, e S1 e S2, nos Ministérios, estarão fechados para o emprego de policiamento.

Os motoristas poderão circular pelas avenidas L4 Sul e Norte, e nas vias S2 e N2 –que ficam atrás dos ministérios.

Os estacionamentos dos prédios ministeriais e das vias de ligação da N1 e da S1 serão fechados. Os demais bolsões de estacionamento ficarão disponíveis, como as vagas dos setores de Autarquia Norte e Sul.