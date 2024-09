Sabatina JP para Prefeitura de São Paulo recebe José Luiz Datena nesta quinta-feira

Evandro Cini conversa com o candidato do PSDB, às 22h, para conhecer suas propostas para a capital paulista

Por Jovem Pan 12/09/2024 15h32 – Atualizado em 12/09/2024 15h33 Reprodução/Jovem Pan

José Luiz Datena (PSDB) é o convidado desta quinta-feira (12) da Sabatina JP para Prefeitura de SP



A Jovem Pan News segue com as sabatinas para os candidatos à Prefeitura da maior cidade do país. Nesta quinta-feira (12), às 22h, Evandro Cini recebe José Luiz Datena (PSDB) para conhecer suas propostas para São Paulo.

Assista à chamada abaixo Tags: candidatos, Datena, Eleições 2024, jovem pan news, Prefeitura de São Paulo, Sabatina JP Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.