Sabe com quem fala na OnlyFans? Plataforma é processada em Portugal

A associação de apoio aos consumidores Citizen’s Voice decidiu abrir uma ação coletiva contra a Fenix International, a empresa-mãe da OnlyFans – uma conhecida plataforma para criadores de conteúdo que é especialmente conhecida por alojar conteúdo de teor erótico.

O processo em questão diz respeito a todos os usuários residentes em Portugal que tenham feito inscrição em páginas na OnlyFans e que, para a Citizen’s Voice, pode estar sendo alvo de fraude devido à promessa de que podem trocar mensagens com os responsáveis da página.

Tal como acontece em mais processos movidos em outras partes do mundo, a OnlyFans é acusada de permitir que os criadores de conteúdos criem equipes dedicadas para responder aos seus seguidores. Além desta prática acabar com a promessa de conversar na primeira pessoa, a Citizen’s Voice nota que os dados pessoais dos usuários também ficam em risco dado que estão conversando com desconhecidos.

Segundo a CNN Portugal, a associação requer agora que a OnlyFans indenize os inscritos da plataforma – não só em relação ao preço das assinaturas, como também pela violação da privacidade e proteção dos dados pessoais.

O Notícias ao Minuto está tentando contactar a Citizen’s Voice para saber mais sobre este processo.

