Sabesp antecipa R$ 2,2 bilhões à Prefeitura de São Paulo

A Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, vai antecipar recursos para a Prefeitura de São Paulo que seriam repassados entre 2025 e 2029. A medida foi uma das condições impostas pela Prefeitura e pela Câmara Municipal de Vereadores para a aprovação do projeto que permitiu a privatização da empresa. A Câmara precisou aprovar uma modificação no contrato existente entre a Prefeitura e a Sabesp, que previa o término do contrato em caso de privatização. O dispositivo aprovado pelos vereadores estipulou que, a partir da conclusão da privatização, a Sabesp teria 30 dias para efetuar o repasse antecipado. A privatização foi concluída em 23 de julho, o que significa que a empresa tem até 23 de agosto para realizar o pagamento. O valor a ser repassado é de R$ 2,2 bilhões. A Prefeitura de São Paulo informou que os recursos serão investidos em um fundo destinado à construção de casas para famílias de baixa renda, obras de regularização fundiária, limpeza de córregos, contenção de encostas e outros serviços de infraestrutura e saneamento.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Luisa Cardoso