Sabesp investiga vazamento de dados pessoais durante ataque cibernético

A Sabesp, responsável pelo saneamento básico em São Paulo, revelou que sofreu um ataque cibernético em outubro, resultando no vazamento de dados pessoais. Para apurar o incidente, a empresa contratou especialistas externos que estão investigando as circunstâncias e possíveis responsáveis pelo ataque. Na última sexta-feira (1), a companhia tomou conhecimento de publicações que continham uma quantidade reduzida de dados pessoais, considerados não sensíveis, que estavam alinhados com suas bases de dados. Apesar de a quantidade de informações vazadas não justificar uma notificação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), a Sabesp decidiu alertar o órgão de forma preventiva.

A empresa garantiu que as operações essenciais, como o abastecimento de água e a coleta e tratamento de esgoto, não foram comprometidas pelo ataque cibernético. A Sabesp continua a monitorar a situação e a trabalhar em conjunto com os especialistas para entender melhor o ocorrido e evitar futuros incidentes.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias