Sabesp nega ligação entre surto de virose e abastecimento em Guarujá

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, conhecida como Sabesp, declarou que o recente surto de virose em Guarujá não está vinculado às suas operações. A empresa assegurou que não foram encontrados problemas na rede de abastecimento que pudessem impactar as praias da região. A prefeitura de Guarujá havia alertado a Sabesp sobre a possibilidade de vazamentos e ligações irregulares de esgoto na área da Enseada. No entanto, a companhia refutou essa alegação, enfatizando que os sistemas de água e esgoto na Baixada Santista estão funcionando adequadamente e são monitorados continuamente. Além disso, a Sabesp destacou que existem aproximadamente 45 mil imóveis irregulares no município, que podem estar despejando esgoto em galerias de águas pluviais. Essa situação pode estar contribuindo para a deterioração da qualidade da água nas praias locais.

Atualmente, a cidade de Guarujá está aguardando os resultados de análises que foram enviadas ao Instituto Adolfo Lutz. Essas análises têm como objetivo identificar a origem dos casos de gastroenterocolite registrados na região. Em relação à qualidade das praias, o governo de São Paulo recomenda que os cidadãos fiquem atentos às condições da água do mar antes de se banharem. De acordo com a Cetesb, das 175 praias monitoradas, 38 estão consideradas impróprias para o banho, incluindo locais em Guarujá, Praia Grande e diversas praias em Santos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA