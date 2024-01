Sabesp, trem e loterias: veja as apostas de Tarcísio para SP em 2024

São Paulo — Apontado no meio político como um dos presidenciáveis para 2026, Tarcísio de Freitas (Republicanos) pretende plantar, em 2024, as sementes que o levarão ao próximo período eleitoral com uma série de projetos de infraestrutura em curso ou mesmo finalizados.

Sinal de sua preocupação com o tema, há duas semanas, ao fazer o balanço de seu primeiro ano de gestão, o governador concluiu seu discurso de mais de uma hora listando os projetos que deve pôr em prática em 2024.

Após a série de reportagens com o balanço do primeiro ano de mandato do governador, o Metrópoles traz, nesta segunda-feira (1º/1), uma lista com todas as promessas de Tarcísio para este ano. Conheça as propostas:

Sabesp O governo deve privatizar a Sabesp até junho, vendendo as ações da empresa em poder do governo estadual. Tarcísio promete que o processo resultará em investimentos de até R$ 70 bilhões em saneamento básico, que, segundo ele, resultarão até na despoluição do Rio Tietê.

Trem São Paulo-Campinas O leilão para selecionar a empresa que construirá um trem entre São Paulo e Campinas está programado para fevereiro. Tarcísio promete viabilizar uma ligação ferroviária que conectará as duas cidades em um intervalo de uma hora pelo valor máximo de R$ 64 pela passagem.

Túnel Santos-Guarujá Outra proposta de Tarcísio para 2024 é a Parceria Público-Privada (PPP), em um convênio que terá participação também do governo federal e do BNDES, para a construção de um túnel entre Santos e Guarujá, promessa que atravessa as gestões de diferentes governadores há décadas.

Rodovias do Alto Tietê O governo do estado marcou para abril o leilão para a concessão das rodovias que ligam o litoral sul à região do Alto Tietê. A concessão prevê pedágios nas rodovias Mogi-Bertioga e Mogi-Dutra e a duplicação desta última rodovia até Arujá.

Loterias paulistas Tarcísio promete também tirar do papel um projeto iniciado por João Doria de leiloar as loterias do estado de São Paulo. Uma empresa poderia explorar os jogos em troca do pagamento de comissões ao governo, que ajudariam a criar receitas para as ações sociais.

O projeto de Doria foi suspenso em 2022 após irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).

PPP da Habitação Na área da habitação, Tarcísio pretende construir 50 mil unidades habitacionais para cidadãos de baixa renda também por meio de uma parceria com o setor privado. Nesse modelo, os parceiros ficariam encarregados de executar as obras, pagas com recursos públicos.

PPP das escolas Por fim, o governo projeta que parceiros privados construam 33 escolas públicas. O estado vai pagar pela construção e pela gestão predial das unidades (com serviços como segurança, limpeza, manutenção e cantinas) ao longo de 25 anos de contrato. O projeto deve custar R$ 1,6 bilhão.