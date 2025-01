Sabrina Sato e Nicolas Prattes oficializaram a união, após um ano de namoro, na tarde desta sexta-feira (10/1). A cerimônia intimista aconteceu na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo.

A apresentadora e o ator começaram a namorar no início do ano passado, mas tentaram despistar a imprensa. Eles se assumiram no Carnaval. As primeiras fotos do enlace foram reveladas pelo portal LeoDias.

Os pombinhos reuniram cerca de 100 convidados, entre amigos e familiares, e preferiram manter a discrição do casamento. Além disso, eles pediram que ninguém usasse celulares.

O casal recebeu as bênçãos de Kika Sato e Omar Rahal, pais da noiva, e Giselle Prattes e Felipe Pires, pais de Nicolas. A filha de Sabrina, Zoe, de 6 anos, fruto do relacionamento da apresentadora com Duda Nagle, foi um dos destaques do evento.

15 imagens Fechar modal. 1 de 15 Sabrina Sato e Nicolas Prattes se casam em cerimônia intimista em São Paulo Instagram/Reprodução 2 de 15 Sabrina Sato e Nicola Prattes Instagram/Reprodução 3 de 15 Gestação estava na 11ª semana Reprodução/ Instagram 4 de 15 Sabrina Sato e Nicolas Prattes Instagram/Reprodução 5 de 15 Nicolas Prattes e Sabrina Sato 6 de 15 Eles trocaram declarações após a participação de Prattes na maratona das Olimpíadas Reprodução/Instagram 7 de 15 O ator falou sobre a frequência de sexo com a apresentadora Reprodução/Instagram 8 de 15 Ele contou que os dois fazem sexo 50 vezes durante a semana Reprodução/Instagram 9 de 15 Prattes revela quantas vezes faz sexo com Sabrina Sato na semana Reprodução/Instagram 10 de 15 Sabrina Sato e Nicolas Prattes posam juntos e sorridentes no Natal Instagram/Reprodução 11 de 15 Sabrina Sato e Nicolas Prattes assumiram o relacionamento durante o Carnaval deste ano Reprodução/Instagram 12 de 15 Sabrina Sato foi a Paris dar apoio ao namorado, Nicolas Prattes Reprodução/Instagram 13 de 15 Sabrina Sato e Nicolas Prattes Reprodução/Instagram 14 de 15 Nicolas Prattes e Sabrina Sato alvoroçam a web com post no mesmo lugar Instagram/Reprodução 15 de 15 Nicolas Prattes e Sabrina Sato Reprodução/ Instagram

A confirmação do namoro

No Carnaval do ano passado, Nicolas Prattes assumiu que estava namorando com Sabrina Sato. Em conversa com Gabriel Perline, do IG Gente, o ator se derreteu pela beldade e afirmou que está apaixonado. “É amor!”, declarou.

Prattes esteve com Sato no desfile das campeãs do Rio de Janeiro. A apresentadora saiu na Vila Isabel, agremiação da Zona Norte carioca, onde é rainha de bateria. Em seguida, Sabrina foi voando, literalmente, mas de jatinho, para São Paulo, onde também desfilou à frente dos ritmistas, só que pela Gaviões da Fiel. Nicolas foi junto. O mocinho ainda a seguiu pelo Sambódromo do Anhembi, usando uma camiseta de Apoio, a mesma da produção dela.

Orgulhoso da amada, o artista acompanhou tudo bem de pertinho, ao lado da cunhada, Karina Sato, segundo o colunista. Já a Quem, afirma que fontes contaram que os dois estão juntos desde antes do Baile da Vogue, que rolou no último dia 3, no Copacabana Palace, Zona Sul do Rio. Assim que os compromissos de Sabrina Sato com o Carnaval acabaram, ela foi embora com Nicolas Prattes, juntinho, no mesmo carro.

O primeiro indício do romance foi logo após o aniversário de Sato, quando completou 43 anos no último dia 4, logo após a famosa festa. Eles foram flagrados na piscina do hotel, junto com a família da moça, porém desconversaram e afirmaram ser só amizade. No Carnaval, Nicolas foi fotografado ao lado da jurada do The Masked Singer, levantando ainda mais os rumores sobre o namoro.

A ex-BBB estava solteira desde março do ano passado, quando anunciou sua separação de Duda Nagle, com tem uma filha, Zoe, de 6 anos. Os dois se relacionaram por 7 anos. Já Prattes, havia terminado recentemente com Luiza Caldi, com quem estava há pouco mais de 1 ano. Na ocasião, ele alegou não ter tempo para se dedicar a um relacionamento sério. Pelo visto, as prioridades mudaram, não é mesmo, meus caros leitores? A coluna deseja felicidades ao novo casal.

Nicolas Prattes expõe intimidade com Sabrina

Em agosto do ano passado, Nicolas Prattes abriu sua intimidade com a Sabrina Sato e expôs com que frequência os dois costumavam transar. O ator chocou os fãs do casal, que assumiu o romance em fevereiro daquele ano. “50 vezes”, disse.

“Considerando que a gente se vê sete dias na semana…Se vendo de segunda a segunda, início de namoro, umas 50 vezes”, declarou.

Prattes esclareceu: “Olha só, 24 horas por dia, de segunda a segunda, de férias, sem fazer absolutamente nada”.

Nos comentários do vídeo da atração, os fãs dos artistas opinaram. “Agora vocês entendem por que os ‘novinhos’ estão roubando a cena”, falou uma pessoa. “Nicolas tá melhor que o Naldo”, brincou mais uma. “Ele tem 27 anos, é o mínimo”, lembrou uma terceira.