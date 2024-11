Sabrina Sato retorna ao trabalho após perder bebê

JUIZ DE FORA, MG (UOL/FOLHAPRESS) – Sabrina Sato, de 43 anos, usou as redes sociais para mostrar que retornou ao trabalho após sofrer um aborto. A apresentadora estava grávida de 11 semanas.

Sabrina Sato voltou ao trabalho após perder o bebê. A apresentadora postou um story, no Instagram, mostrando o camarim que tem na TV Globo.

Sato retornou para gravar o The Masked Single Brasil. Na foto, ela marca o perfil do programa e mostra que estava sendo produzida para a gravação de mais um episódio. No programa, ela é uma das juradas.

O aborto foi provocado pela não evolução da gestação, que estava na 11ª semana, informou o Hospital Israelita Albert Einstein. A apresentadora estava grávida de Nicolas Prattes. Seria o primeiro filho do casal.

Sato é mãe de Zoe, de 5 anos, fruto do relacionamento com Duda Nagle. O casal se divorciou em 2023.