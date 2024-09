“Safado”: suspeito é espancado após roubar e morder adolescente. Vídeo

São Paulo — Um homem de 27 anos foi preso acusado de roubar e agredir uma adolescente de 17 anos, em Mongaguá, no litoral sul de São Paulo, na última quinta-feira (19/9). Após morder, dar socos e levar o celular da vítima, ele foi espancado por pessoas que passavam pelo local.

Um vídeo mostra o suspeito sendo agredido com tapas e chutes por dois homens, que o chamam de “pilantra”, “safado” e “comédia”, além de dizer que ele “encostou na menina”. O suspeito nega as acusações e geme de dor (assista abaixo).

O assalto aconteceu na terça-feira (17/9). A adolescente havia acabado de sair da escola quando foi abordada pelo homem. Ele deu socos e chutes, até que a vítima caísse no chão. A jovem disse que tentou se defender e imobilizar o homem, que revidou com mordidas nos braços. Em seguida, ele fugiu com o celular dela.

Testemunhas presenciaram o assalto e seguraram o homem. Elas tiraram uma foto do suspeito e devolveram o celular para a adolescente.

O homem foi preso dois dias depois, dentro de sua casa, em Praia Grande, município vizinho no litoral paulista Ele confessou a policiais a tentativa de roubo e as agressões à adolescente. O caso foi registrado na Delegacia Sede de Mongaguá.