SAG Awards: Tudo em Todo O Lugar ao Mesmo Tempo é grande vencedor

A ficção científica “Tudo em Todo O Lugar ao Mesmo Tempo” ganhou quatro troféus no SAG Awards, prêmio do sindicato dos atores dos EUA, neste domingo, 26. A conquista é um recorde na história do evento e ainda aprofunda o favoritismo da produção para o Oscar deste ano.

A obra dirigida e escrita por Daniel Kwan e Daniel Scheinert garantiu vitórias no SAG para Michelle Yeoh (Melhor Atriz), Jamie Lee Curtis (Melhor Atriz Coadjuvante), Ke Huy Quan (Melhor Ator Coadjuvante) e Melhor Elenco. Já a categoria de Melhor Ator foi para Brendan Fraser, do drama “A Baleia”.

Além das categorias de cinema, o SAG também premia produções de TV. Nelas, venceram as séries “Abbott Elementary” (Melhor Elenco de Comédia) e “The White Lotus” (Melhor Elenco de Drama). Os troféus de atuação em comédia foram para Jeremy Allen White por “The Bear” e Jean Smart por “Hacks”

Já em drama, os vencedores foram Jason Bateman por “Ozark” e Jennifer Coolidge por “The White Lotus”. Nas categorias de filme para TV ou série limitada, Jessica Chastain foi premiada pelo trabalho em “George & Tammy” e Sam Elliott por “1883”.

Reportagem originalmente publicada em O Povo