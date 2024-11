Saiba a data do casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo

Depois de se casar oficialmente com Camila Ângelo no papel, Genivaldo de Sousa, o Hulk Paraíba pretende selar a união com a sobrinha da ex-mulher, Iran Ângelo, também perante as leis de Deus. Os pombinhos vão realizar uma festa intimista num resort de luxo na cidade natal do craque, no fim do ano.

“Com o meu parceiro Davi, mais uma vez, né? Nosso fotógrafo. No fim do ano, a gente te espera na Paraíba para registrar, fotografar, o nosso casamento, que será abençoado por Deus. No fim do ano estamos juntos”, deixou escapar o craque em um story publicado no Instagram.

Hulk e Camila, que está grávida do segundo filho com o jogador, vão selar o amor no dia 17 de dezembro. Porém, a data era segredo. Tanto que os envolvidos na organização da cerimônia precisaram assinar um contrato de confidencialidade, para que o dia não vazasse. Em vão, não é, meus caros leitores?

Pelas leis dos homens, eles já são casados. O atleta e a mocinha assinaram os papéis do matrimônio em 2022, de forma discreta. Hulk foi quem colocou a boca no trombone, anunciando o ocorrido:

“Hoje estamos de parabéns, pois comemoramos dois anos de casados! Mesmo com todos os altos e baixos, me casaria de novo com você, pois, a cada novo nascer do sol, o nosso amor aumenta e fica mais forte”, escreveu numa publicação das redes sociais.

O boleiro seguiu a homenagem para a amada: “Quero lhe agradecer por estar sempre ao meu lado, por ser a calma que preciso quando quero acelerar e por me dar energia para continuar quando julgo já não ter mais forças. Que o nosso amor só cresça mais e mais e que seja eterno e abençoado por Deus! Te amo, meu amor”.

Para quem não lembra, Hulk Paraíba e Camila Ângelo protagonizaram uma grande polêmica envolvendo Iran Ângelo. A ex-esposa do esportista revelou ter sido traída, dentro da própria casa, pela parente que era considerada como uma filha. Os dois anunciaram namoro publicamente em 2019, dando início à treta.