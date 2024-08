Saiba a origem e significado do verdadeiro nome de Silvio Santos

Senor Abravanel ficou amplamente conhecido pelo nome artístico de Silvio Santos. O apresentador e ícone da história da televisão brasileira morreu na madrugada deste sábado (17/8), aos 93 anos, em São Paulo, por causa de uma broncopneumonia após infecção por influenza.

O nome original do Homem do Baú tem origem judaica, religião seguida pelos pais dele, imigrantes da região da Grécia que tinham antepassados nas regiões que hoje ficam Portugal e Espanha. Durante a década de 1980, ele explicou de onde veio o nome Senor.

“O homem que me deu origem consertou as finanças de Portugal, depois foi chamado pelos reis católicos, Isabel e Fernando, para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel. Depois, quando chegou a inquisição, os reis católicos disseram ‘Você fica e o povo judeu vai’. Ele disse, ‘Não, o povo judeu vai e eu vou junto’”, relembrou o empresário na época.

Ele então seguiu explicando que o pai foi para a Grécia e passou a ter o título de Senor Dom Abravanel. Entretanto, ele explicou que no Brasil não existia o título de Dom e que afirmaram ao pai dele que isso era “frescura”, o que o levou a definir o nome do filho. “Senor quer dizer ‘Dom Abravanel’.

Relembre a explicação:

Este vídeo serve e muito para o pessoal, principalmente do #BBB22, que soube hoje que Silvio Santos nome é artístico, e que o real nome dele é Senor Abravanel. Ele próprio explica isso em um vídeo dos anos 80 em seu programa. pic.twitter.com/YMfckQRgIx

— Fernando Borges (@FernandoBorge81) February 13, 2022

Ritos judaicos no enterro de Silvio Santos Mais cedo, neste sábado, a família Abravanel divulgou uma carta sobre a morte do patriarca. No texto, eles revelaram os desejos dele sobre o enterro.

“Ele pediu que, assim que ele partisse, nós o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu”, diz um trecho do comunicado.

Trajetória do Homem do Baú Silvio Santos é um marco na história da televisão brasileira. Ao longo dos últimos 60 anos, ele manteve-se no ar, com passagens pelas principais emissoras, incluindo a rede Globo, até criar sua própria rede: o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).

Filho do casal Alberto Abravanel e Rebeca Caro, Senor Abravanel nasceu no Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 1930, e, desde cedo, envolveu-se em negócios para ajudar a família.

Camelô no Rio de Janeiro Um dos capítulos mais conhecidos de sua vida remota à juventude, quando trabalhou como camelô nas ruas da capital carioca, vendendo capas para títulos de eleitor.

O nome artístico Silvio Santos surgiu quando a carreira no rádio e na televisão virou uma opção para o vendedor aumentar seus lucros. Assim, Silvio, depois da parceria com Manoel da Nóbrega, estreou nas telinhas em 1962, no programa Vamos Brincar de Forca, na TV Paulista. No ano seguinte, estreou o Programa Silvio Santos, que, desde 1963, está no ar no país.

Para Maurício Stycer, biógrafo do apresentador e autor do livro Topa Tudo Por Dinheiro, Silvio buscou a televisão e o rádio como uma maneira de ampliar os negócios e conseguir o próprio canal.

Diante do sucesso nessa empreitada, Silvio Santos decidiu dobrar a aposta e passou a lutar para criar uma rede de televisão.

O sonho começou em 1976, quando o general Ernesto Geisel, um dos presidentes do período da ditadura militar, concedeu ao comunicador a TVS (TV Studios) do Rio de Janeiro. Quase cinco anos depois, em 1981, Senor Abravanel fundou o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).

No SBT, Silvio criou um jeito próprio de fazer televisão. A estratégia incluía diversas mudanças na grade, com pouco espaço para jornalismo, programas inovadores e apostas que poucos fariam, como o seriado Chaves e as novelas mexicanas.

A emissora lançou nomes como Gugu Liberato, Celso Portioli, Eliana, Mara Maravilha e, mais recentemente, Maisa e Larissa Manoela.