Saiba a verdade por trás da gravação de Davi Brito com Sheherazade

Davi Brito causou alvoroço pelas ruas de Salvador, na Bahia, na última semana, durante uma gravação com Rachel Sheherazade. A jornalista vai estrear uma nova atração na Record ainda neste agosto. A coluna Fábia Oliveira, que tem amigos espalhados por todos os cantos, descobriu alguns detalhes dos bastidores do encontro entre o campeão do BBB 24 e a ex-peoa de A Fazenda 15.

Pois bem. Muito se falou sobre Davi ser o primeiro entrevistado da nova revista eletrônica de Sheherazade. No entanto, na verdade, a primeira foi a ex dele, Mani Rego. A Record decidiu ir atrás do milionário depois do fim do contrato dele com a Globo, para falar justamente sobre a empresária que, na época da entrevista, abriu o coração a respeito da relação com o ex-motorista de aplicativo.

De acordo com fontes da coluna, Davi Brito, por sua vez, não queria gravar com a emissora de jeito nenhum. Mas Rachel Sheherazade decidiu ir à campo, atrás do campeão do BBB em Salvador e insistiu que ele falasse. Vixe.

E Davi falou. Contrariado, Davi aceitou gravar com a jornalista, que não costuma ir diretamente aos entrevistados de seu novo programa. Com Mani Rego, por exemplo, foi apenas uma equipe, sem a apresentadora.

Conforme anunciado em julho, o Domingo Record será uma revista eletrônica com um formato inovador para o público, com reportagens especiais, entrevistas, curiosidades e quadros ao vivo, misturando jornalismo e entretenimento. O programa vai estrear no dia 18 de agosto, às 12h30.

Polêmica sobre Davi Brito em A Fazenda A última sexta-feira (9/8) foi marcada por um “desmentido” da Record sobre a participação de Davi Brito, campeão do BBB 24, em A Fazenda 16. Além da nota oficial enviada pela emissora sobre o convite do ex-motorista de aplicativo e sua irmã, Raquel, para o reality rural, uma montagem da série “Nunca foi convidado” começou a circular nas redes sociais.

Mas pasmem, queridos leitores, a coluna descobriu que a empresa de comunicação foi vítima de fake. Isso mesmo, internautas usaram a logo da Record para fazer a publicação. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da emissora.

Vale lembrar que, em meados de julho, a empresa fez um card desse para o Instagram para negar que tivesse convidado Dudu Camargo para o programa, que estreia no dia 17 de setembro. A montagem atual, porém, é falsa.