Saiba bastidores da ação que resultou na morte do maior ladrão do DF

Na tarde dessa segunda-feira (3/2), foi colocado um ponto final na busca por um dos maiores ladrões de bancos do Distrito Federal. Argemiro Antônio da Silva acabou morto durante confronto com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), em Águas Lindas (GO), no Entorno da capital do país.

Foragido do Complexo Penitenciário da Papuda havia um mês, a caçada por Argemiro Antônio mobilizou um trabalho conjunto da Força Tática da PMGO e do Serviço de Inteligência da Agência Regional de Inteligência. Ele estava escondido em uma chácara na zona rural de Águas Lindas, no setor Engenho Queimado.

As equipes policiais cercaram o local e adentraram no imóvel em que ele estava. No entanto, ao perceber a presença dos policiais, Argemiro Antônio tentou fugir em direção ao fundo do terreno e, enquanto corria, disparou contra os policiais.

A equipe reagiu e o atingiu. Informações apuradas pela coluna dão conta de que ele foi levado para o Hospital Municipal Bom Jesus, mas não resistiu.

No local, os policiais militares apreenderam uma pistola calibre 380, um carregador e cinco balas.

Assista ao vídeo da operação: