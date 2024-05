Saiba como ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul

As fortes chuvas no estado do Rio Grande do Sul já fizeram 37 vítimas fatais, além de 74 desaparecidos e 74 feridos desde a tarde de quinta-feira (2). Conforme anunciado na tarde desta sexta-feira (3), o governo federal decidiu adiar as provas do Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido popularmente como “Enem dos Concursos”, em todo país, que aconteceria no próximo domingo (5). O governo do Estado usou as redes sociais para pedir doações de qualquer tipo de sangue, já que devido às chuvas, o hemocentro está com baixo estoque. Para doar basta se dirigir à Avenida Bento Gonçalves, 3722, em Porto Alegre.

No X (antigo Twitter), o governo também disponibilizou a chave Pix e QRcode para doações em dinheiro, PIX (CNPJ: 92.958.800/0001-38). “Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades”, escreveu na rede social. Atente-se ao nome da instituição do banco que irá aparecer, visto que a única oficial é o Banrisul.

Diante da situação de calamidade pública enfrentada pelos gaúchos, o governo do Estado reativou o canal de doações para a conta SOS Rio Grande do Sul. Foi restabelecida a chave PIX (CNPJ: 92.958.800/0001-38), a mesma utilizada no ano passado. pic.twitter.com/M2I6zfsMNs — Governo do Rio Grande do Sul (@governo_rs) May 2, 2024



A rainha do futebol brasileiro, a jogadora Marta, apareceu junto de Angelina Constantino, Rafaelle Souza e Adriana Silva, que jogam no Orlando Pride, em um vídeo divulgado na tarde desta sexta-feira (3), para pedir apoio aos brasileiros e seus mais de 6 milhões de seguidores no Instagram. Muito emocionada, Marta não conteve as lágrimas ao falar do país de origem.

“Estamos aqui para aproveitar e pedir a ajuda de vocês, para o povo do Rio Grande do Sul que está passando por um momento muito difícil”, começou dizendo. “É nessas horas que a gente tem que se unir. Eu tenho certeza que o povo brasileiro vai ajudar bastante a fazer com que essas famílias possam recomeçar”. Em conjunto, o quarteto vibra ao final do vídeo “Vamos todo mundo, contamos com a sua ajuda”.

