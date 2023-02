Saiba como ajudar cidades do litoral de São Paulo afetadas pelas chuvas

Uma forte tempestade destruiu cidades do litoral de São Paulo. Além de causar ao menos 36 mortes, as chuvas torrenciais provocaram alagamentos, deslizamentos e deixaram pessoas desabrigadas e desalojados. Devido ao cenário caótico, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) decretou calamidade pública nos municípios de Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. Além disso, o mandatário avisou que 30 mil litros de água estão a caminho de São Sebastião e outros municípios que estão sofrendo com o desabastecimento. Presidente da República, Lula (PT) interrompeu sua folga na Bahia para sobrevoar as regiões afetadas e tomar providências em conjunto com outras autoridades e organizações. Até o momento, o governo federal, através do Ministério da Saúde, anunciou envio de kits de medicamentos e insumos para a região. Segundo comunicado da pasta, inicialmente, serão enviados kit que atendem cerca de 4,5 mil pessoas durante um mês. Cada kit contém 25 tipos de medicamentos e 13 diferentes insumos. Abaixo, saiba como participar deste momento de solidariedade e ajudar as famílias impactadas pela tragédia.

São Paulo

O Fundo Social de São Paulo está recebendo doações para as vítimas das chuvas do litoral norte paulista. As principais necessidades, segunda a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, são alimentos não perecíveis, água mineral e roupas limpas e em bom estado para uso. As entregas podem ser feitas no depósito do FUSSP, localizado na avenida Marechal Mario Guedes, 301, no Jaguaré, zona oeste da capital paulista. Todo material arrecadado será enviado para as regiões atendidas. Até o momento, o Fundo Social de São Paulo e a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil já encaminharam para as cidades da região mais de 10 toneladas em produtos de ajuda humanitária. Entre os itens já enviados estão 280 kits de limpeza, 280 kits de higiene, 490 cobertores, 100 sacos de dormir, 460 colchões, 630 cestas básicas, 250 vassouras, 16 mil litros de água, 13 mil copos de água, além de lonas, fitas de isolamento e roupas para os desabrigados e desalojados.

Caraguatatuba

O Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba continua recebendo doações de itens de limpeza, higiene, água potável e vestuário (incluindo roupas masculinas, femininas, infantis, de cama e banho), além de colchões. As doações poderão ser entregues no Centro Esportivo Municipal (CEMUG), situado na Avenida José Herculano (Rodovia Caraguá – São Sebastião), 50, no bairro Jardim Britânia.

Guarujá

Em comunicado, a Prefeitura de Guarujá informou que está recebendo doações de alimentos não perecíveis, roupas, produtos de higiene no Ginásio do Tejereba, localizado na Rua Silvio Daige – Jardim Tejereba.

Ilhabela

A Prefeitura de Ilhabela está recebendo doações de colchões, mantas, fogão, artigos de higiene e limpeza. Arrecadação está sendo feita no Fundo Social de Ilhabela, na rua Guaiamu, 56, Perequê. O contato para mais informações é: (11) 9-9932-7150.

São Sebastião

O Fundo Social de São Sebatião recebe doações de roupas, água potável, alimentos não perecíveis, materiais de limpeza, fraldas infantis e adultas. Doações devem ser entregues na sede do Fundo Social, localizada na Rua Capitão Luís Soares, 33 – Centro, e nas regionais da Secretaria de Serviços Públicos. Em nome do Fundo Social de Solidariedade, também é possível doar quantias em dinheiro via Pix (CNPJ 28.086.952/0001-99) ou depósito em conta do Banco do Brasil (agência 0715-3 e conta corrente 54708-5). Contato do Fundo Social de São Sebastião: (12) 3892-4991.