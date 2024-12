Saiba como aproveitar a ceia de Natal sem perder o foco na dieta

Quando o assunto são as festas de fim de ano, a tradicional ceia de Natal se torna um dos momentos mais aguardados. Embora essa refeição especial não seja considerada uma grande vilã da dieta, muitas pessoas buscam estratégias para aproveitar as delícias da mesa sem comprometer o foco no projeto verão.

Para entender como montar o prato na ceia de maneira equilibrada, a coluna Claudia Meireles conversou com o nutricionista Matheus Maestralle. Segundo o especialista, o segredo está em encontrar o equilíbrio e fazer escolhas inteligentes.

“A comilança feita nesse momento dificilmente será responsável pelo acúmulo de gordura corporal. Na verdade, os excessos ao longo do ano, ou mesmo nas várias confraternizações acumuladas, é que realmente resultam no ganho de peso”, afirma Matheus.

Como se preparar para o dia de Natal

Mesmo que as celebrações de fim de ano possam bagunçar a rotina, Matheus lista algumas dicas simples para quem deseja manter hábitos saudáveis durante o período festivo.

“O ideal é não abandonar os bons hábitos no dia de Natal. Manter uma alimentação leve ao longo do dia, incluir exercícios físicos pela manhã e cuidar bem da hidratação são ações fundamentais para começar a data de forma equilibrada”, orienta o nutricionista.

Escolhas inteligentes na ceia

Quando chega o momento da ceia, Matheus destaca a importância de selecionar os alimentos com atenção, priorizando opções mais leves, proteínas magras e evitando frituras.

“Peixes como bacalhau, tilápia e pirarucu, além de peru, chester, peito de frango ou tender assado, são excelentes escolhas. Por outro lado, é importante moderar no consumo de carnes como lombo, com maior teor de gordura”, explica o especialista.

Os acompanhamentos também merecem cuidado. Na hora de montar o prato, Matheus sugere incluir guarnições como arroz à grega e batatas assadas ou cozidas, que são opções mais leves e saborosas.

“Evite excessos em pratos como salada de batatas com maionese, farofas muito carregadas e salpicão, que geralmente são mais calóricos devido aos ingredientes usados”, alerta.

O momento da sobremesa é o mais aguardado por muitos, e Matheus ressalta que é possível aproveitar sem exageros. Frutas da estação e uma fatia de pudim são as opções mais leves. No entanto, mesmo aqueles que preferem rabanada, mousse, torta ou panetone podem saborear sem culpa, desde que com moderação.

“Coma um pedaço pequeno e aproveite o momento. Afinal, é Natal, e logo iniciaremos um novo ano, com foco renovado na saúde e na qualidade de vida”, conclui Matheus.

