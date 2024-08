Saiba como é o Santuário do Morro da Conceição, que teve parte do teto destruído em Recife

A estátua da santa veio da França e chegou no Recife em 1904, no cinquentenário do dogma da Imaculada Conceição. Na época, o bispo D. Luís Raimundo Brito mandou construir no morro uma capela em estilo gótico, inaugurada em 1906. Com a urbanização crescente na capital pernambucana, houve o desmembramento da área do Morro da Conceição para a criação da nova Paróquia de Nossa Senhora da Conceição.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Após reforma, a igreja adotou estilo moderno e paredes de vidro, permitindo aos devotos visualizarem a imagem de dentro e fora do templo. Em 2015, o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido elevou a Paróquia do Morro da Conceição à condição de Santuário, deixando-a sob os cuidados dos Missionários Redentoristas.

“No Recife, a devoção à Imaculada Conceição é muito forte e faz com que romeiros peregrinem até o alto do morro ao longo de todo ano”, informa a Arquidiocese de Olinda e Recife, responsável pelo santuário.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller