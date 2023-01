Saiba como (e onde) assistir aos filmes indicados ao Oscar

Na manhã desta terça (24), foram apresentados os concorentes ao Oscar 2023, com anúncio feito pelos atores Allison Williams (Corra e M3gan) e Riz Ahmed (O Som do Silêncio).

Para quem não quer chegar no dia 12 de março, dia da maior premiação da indústria do cinema, é possível de organizar e assistir pelo menos aos principais indicados.

Alguns títulos estão apenas no cinema, outros já chegaram às plataformas de streaming e uns poucos ainda estão inéditos no Brasil. Confira como assistir aos indicados.

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo – 11 indicações: melhor filme, diretor (Daniel Scheinert e Daniel Kwan), atriz (Michelle Yeoh), ator coadjuvante (Ke Huy Quan), atriz coadjuvante (Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu), roteiro original, edição, trilha sonora, canção e figurino

Apenas para locação no Prime Video (R$ 11,90) e Apple TV+ (R$ 14,90)



Os Banshees de Inisherin – 9 indicações: Melhor filme, diretor (McDonagh), ator (Colin Farrell), ator coadjuvante (Brendan Gleeson e Barry Keoghan), atriz coadjuvante (Kerry Condon), roteiro original, edição e trilha sonora

Estreia em 2 de fevereiro nos cinemas



Nada de Novo no Front – 9 indicações: melhor filme, filme internacional (Alemanha), roteiro adaptado, fotografia, trilha sonora, direção de arte, som, efeitos visuais e maquiagem

Disponível apenas na Netflix



Elvis – 8 indicações: melhor filme, melhor ator (Austin Butler), fotografia, edição, direção de arte, figurino, som e maquiagem

Disponível apenas na HBO Max



Os Fabelmans – 7 indicações: melhor filme, diretor (Spielberg), atriz (Michelle Williams), ator coadjuvante (Judd Hirsch), roteiro original, trilha sonora, direção de arte

Em cartaz apenas nos cinemas



Tár – 6 indicações: melhor filme, diretor (Todd Field), atriz (Cate Blanchett), roteiro original, fotografia e edição

Estreia em 26 de janeiro nos cinemas



Top Gun: Maverick – 6 indicações: melhor filme, roteiro adaptado, edição, canção (“Hold My Hand”), som e efeitos visuais

Disponível no Paramount+ e no Telecine



Avatar – O Caminho da Água – 4 indicações: melhor filme, direção de arte, som e efeitos visuais

Em cartaz apenas nos cinemas



Triângulo da Tristeza – 3 indicações: melhor filme, diretor (Östlund) e roteiro original

Estreia em 16 de fevereiro nos cinemas



Entre Mulheres – 2 indicações: melhor filme e roteiro adaptado

Estreia em 2 de março nos cinemas



Pantera Negra: Wakanda para Sempre – 5 indicações: melhor atriz coadjuvante (Angela Bassett), canção (“Lift Me Up”), figurino, maquiagem e efeitos visuais

Em cartaz nos cinemas e na Disney+ a partir de 1º/2



A Baleia – 3 indicações: melhor ator (Brendan Fraser), atriz coadjuvante (Hong Chau) e maquiagem

Estreia em 23 de fevereiro nos cinemas



Living – 2 indicações: melhor ator (Bill Nighy) e roteiro adaptado

Sem previsão de estreia nos cinemas ou no streaming



Aftersun – 1 indicação: melhor ator (Paul Mescal)

Em cartaz nos cinemas e apenas no Mubi



Babilônia – 3 indicações: melhor trilha sonora, direção de arte e figurino

Em cartaz apenas nos cinemas



To Leslie – 1 indicação: melhor atriz (Andrea Riseborough)

Sem previsão de estreia nos cinemas ou no streaming