Saiba como fazer Bolo cremoso de milho

Não existe hora certa para comer um bolinho, seja na hora do café, para petiscar ou até como sobremesa, um bolinho sempre cai bem. Para você arrasar na cozinha, Vitarella te ensina a preparar um Bolo Cremoso de Milho, que leva Wafer de abacaxi no preparo.

Confira o modo de preparo abaixo:

Bolo Cremoso de Milho

Ingredientes:

4 ovos

1 xícara de chá de milho verde

200g de açúcar

150g de farinha de trigo sem fermento

200g de chocolate branco

2 colheres de essência de baunilha

200g de Margarina Vitarella

½ pacote de Biscoito Wafer Abacaxi Vitarella

Modo de Preparo

– Derreter a margarina com o chocolate branco picado em banho maria;

– Bata os ovos com o milho no liquidificador, depois misture em um recipiente com o trigo, a mistura do chocolate com a manteiga, e a essência de baunilha;

– Coloque em uma forma de bolo inglês untada e enfarinhada, uma camada da massa, o biscoito wafer e cubra com o restante da massa.

– Leve ao forno de 30 a 40 minutos a 180c.

Rendimento: 8 a 10 fatias

Tempo de Preparo: 1 hora

