Saiba como funcionam os totens de segurança que ajudam a combater a criminalidade

Em busca de combater a criminalidade no Estado de São Paulo, o governo instalou no centro da capital paulista totens de segurança. Os dispositivos possuem comunicação direta com a Polícia Militar, em situações de emergência. Multifuncionais e com quatro metros de altura, os totens são equipados com um botão de emergência, permitindo que a pessoa possa utilizá-los para fazer uma ligação direta para a Polícia Militar, 24 horas por dia e com um simples toque de acionamento. Também contêm um sistema de comunicação para o envio de alertas, um conjunto de câmeras de monitoramento e leitura de placas.

Em um vídeo publicado pela SSP nas redes sociais, sobre a fase de testes dos dispositivos, uma policial mostra como eles funcionam. “Equipados com câmeras de monitoramento, este totem é capaz de identificar e registrar atividades suspeitas nas proximidades. Em caso de emergência, ele emite alertas luminosos e sonoros, chamando a atenção para a situação e permitindo uma resposta rápida”, explicou a agente.

Os dispositivos foram desenvolvidos pela empresa Helper Tecnologia. “Foram disponibilizados ao governo estadual sem custo por meio de uma parceria com uma empresa privada. Por enquanto, as equipes estão testando a mecânica dos instrumentos para corrigir possíveis falhas. Posteriormente, os testes serão feitos com os próprios frequentadores do centro”, acrescenta a SSP.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo