Saiba como funcionará volta às aulas na rede municipal do RS

Após um período de duas semanas de interrupção causada por enchentes devastadoras, as escolas municipais de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, começaram a retomar suas atividades nesta segunda-feira (20). Em entrevista ao Jornal da Manhã, o secretário municipal de educação de Porto Alegre, José Paulo Rosa, compartilhou detalhes sobre os esforços para a retomada. Ele mencionou que cerca de 50 escolas municipais e 100 escolas conveniadas, representando aproximadamente 50% dos estudantes da rede pública da cidade, estão voltando com as aulas nesta semana. Rosa enfatizou que a retomada foi viabilizada nas instituições que apresentam condições básicas de infraestrutura, como fornecimento de energia e água, além da disponibilidade de servidores, apesar de muitos terem sido diretamente afetados pelas enchentes.

Contudo, entre 25 e 30 escolas permanecem inacessíveis devido aos danos extensos causados pelas enchentes, com algumas apresentando níveis de água quase até o teto. “Ao longo da última semana, nós procuramos mapear através de uma busca ativa dos diretores e equipes destas escolas, onde estão localizadas as famílias e estudantes. Com essas informações, pretendemos desenvolver uma estratégia de deslocar esses alunos até as escolas mais próximas ou outros espaços para poderem retomar suas atividades letivas em breve”, afirmou José Paulo Rosa. Considerando a preocupação constante com a possibilidade de novas chuvas fortes, especialmente nas áreas próximas ao Rio Guaíba e à Lagoa dos Patos, onde a Defesa Civil emitiu alerta, o secretário permanece positivo. “Há uma esperança de que mesmo com a previsão de chuva, ela não seja com uma intensidade tão grande que volte a elevar os níveis das águas”.