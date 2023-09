Saiba como o fluxo de cirurgias gerais no Hospital Municipal beneficia a rede pública de saúde

(Foto: Wesley Morau)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas tem tomado medidas significativas para melhorar o acesso à saúde e atender às crescentes demandas da população. Uma delas é o aumento do fluxo de cirurgias gerais no Hospital Municipal, com profissionais altamente capacitados e comprometidos com a qualidade do atendimento.

Pacientes que buscam atendimento nas unidades de saúde do município, como as Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), geralmente já tiveram seus problemas de saúde detectados pelos médicos locais. Esses problemas podem variar desde hérnias e problemas na vesícula até doenças de pele que necessitam de biópsia, todas condições relativamente comuns que afetam a população local.

(Foto: Wesley Morau)

Como parte do esforço de ampliação da fase resolutiva, a administração pública implementou um serviço de triagem em cirurgia geral e outras especialidades médicas. Este serviço tem como objetivo encaminhar os pacientes para a resolução adequada, seja por meio de cirurgias, tratamentos específicos ou encaminhamentos para especialistas.

Além disso, a equipe médica do Hospital Municipal agiliza o processo desde a realização de cirurgias menores — com anestesia local, permitindo que os pacientes retornem para casa rapidamente — até cirurgias mais complexas, como a retirada de vesícula por videolaparoscopia e correções de hérnias. O atendimento também abrange outras patologias que afetam os teixeirenses.

(Fotos: Wesley Morau)

Em casos que requerem avaliação de especialistas de outras áreas médicas, os profissionais da unidade solicitam os exames necessários e encaminham o paciente para o tratamento apropriado. Isso é feito de forma eficaz e eficiente, garantindo que os pacientes recebam a atenção especializada de que necessitam.

Com mais de 15 especialidades médicas, 2 cirurgiões gerais e 2 ortopédicos de plantão, o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas é referência na rede pública de saúde do Extremo Sul da Bahia devido a realização de inúmeros procedimentos cirúrgicos. Mensalmente, são feitas 500 cirurgias na unidade pela equipe médica e com o auxílio de equipamentos modernos e especializados.

(Foto: Wesley Morau)

