Saiba como participar da restauração de áreas florestais no Extremo Sul da Bahia

A Prefeitura de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, estabelece parceria com as empresas Polímata e Futuro Rural a fim de promover o cadastro para a restauração de áreas florestais na região do Extremo Sul da Bahia.

Por meio da restauração de áreas florestais, é possível contribuir para a proteção do solo, melhoria do clima e da qualidade das águas, além do desenvolvimento de uma economia florestal: as áreas restauradas podem gerar renda ao produtor rural de forma legalizada e sustentável, combatendo também o desmatamento ilegal.

Os interessados em participar devem entrar em contato com a Secretaria de Agricultura para maiores informações.

Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas, 5390, Santa Rita

Horário de funcionamento: 07h às 12h – 14h às 17:00

Telefone: (73) 3011-2738

