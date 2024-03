Saiba como se inscrever em aulas gratuitas de judô em Teixeira de Freitas

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Esporte e Lazer, abrirá inscrições para aulas de judô na próxima segunda-feira (25) no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), antigo Estação Cidadania.

Promovendo o desenvolvimento físico e mental, o judô promove o desenvolvimento de habilidades de defesa pessoal e estimula a autoconfiança de seus praticantes. Importante lembrar que disciplina, respeito, perseverança e autocuidado são valores que norteiam esta importante arte marcial.

As inscrições ocorrerão todas as segundas e quartas-feiras a partir das 08 horas; e no período vespertino a partir das 14 horas. Os interessados devem ter entre 7 e 17 anos de idade e comparecer no ato da inscrição com o documento de identificação (RG), acompanhados dos pais ou responsáveis.

