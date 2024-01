Saiba como se inscrever para o Sisu 2024

Inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) irão até a próxima quinta (25), pelo Portal Único de Acesso. São mais de 264 mil vagas, de 6.827 cursos, em 127 instituições.

O Ministério da Educação (MEC) abriu as inscrições para o processo seletivo de 2024 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) nesta segunda-feira, 22 de janeiro, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O programa, que a partir deste ano terá edição única de inscrição, está ofertando 264.181 vagas, em 6.827 cursos de graduação, de 127 instituições públicas de educação superior participantes.

Para se inscrever, o candidato precisa ter cadastro no Login Único do governo federal (gov.br). Caso já o tenha, basta realizar o login com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a senha. As inscrições para o Sisu são gratuitas e devem ser efetuadas exclusivamente pela internet, até a próxima quinta-feira, 25 de janeiro, no Portal Acesso Único.

Confira, abaixo, o passo a passo para efetuar a inscrição no Sisu e concorrer a uma das vagas oferecidas:

Primeiramente, acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Em seguida, clique em “Inscreva-se”, na primeira caixa informativa do cronograma.

O Portal direcionará o usuário para o Sistema do Sisu. Nessa tela, basta clicar no botão “Entrar com GOV.BR”.

Caso o interessado ainda não tenha cadastro no portal do governo federal, será necessário se inscrever. Ele poderá clicar no link “Clique aqui para saber como acessar” se quiser mais informações.

Ao acessar o portal gov.br, o usuário deve realizar o login com o CPF e a senha cadastrados.

No momento em que o candidato realiza o login no Sisu, o sistema recupera, automaticamente, as notas obtidas na edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) válida para o processo seletivo.

Antes de iniciar o procedimento de inscrição, o participante deve conferir e confirmar os dados cadastrais, localizados na barra superior da tela de inscrição.



Escolha do curso

O passo seguinte é a escolha do curso. O candidato pode escolher até duas opções de curso de graduação dentre as ofertadas para o processo seletivo do Sisu 2024. É possível alterar as opções de curso durante todo o período de inscrições, ou seja, até 25 de janeiro. A inscrição válida será a última registrada no sistema.

Nessa etapa, o participante deverá clicar em “Fazer inscrição na 1ª opção”. As ofertas de vagas poderão ser consultadas por instituição, curso ou municípios.

Ao aparecer o resultado da busca, bastará escolher o curso, a instituição e o estado para o qual pretende concorrer.

O sistema direcionará o usuário para a tela “Modalidade”. Nessa etapa, o participante deverá escolher a modalidade de concorrência disponível para o curso selecionado, clicando no botão “Escolher essa modalidade”. Caso queira se inscrever em duas opções de curso, precisará repetir o procedimento na tela “2ª opção de curso”, clicando no link “Fazer inscrição na 2ª opção”.

Em 2024, o Sisu seguirá as alterações estabelecidas na nova Lei de Cotas. Assim, todos os candidatos inscritos no Sisu serão classificados conforme o seu desempenho no Enem, primeiramente na modalidade de ampla concorrência. Em seguida, é prevista a reserva de vagas ofertadas pela Lei de Cotas e pelas políticas de ações afirmativas das instituições de ensino. O objetivo é beneficiar, sem distorções, os candidatos realmente demandantes de política compensatória para acesso ao ensino superior.

Na tela “Confirmação”, o sistema apresentará todas as informações referentes ao curso selecionado. É necessário conferir os dados do curso e da modalidade escolhidos, assim como a documentação que será exigida pela instituição no momento da matrícula, e depois clicar no botão “Confirmar minha inscrição nesta opção”, que fica ao final da tela.

Feitos esses procedimentos nas duas opções, o sistema apresentará um resumo das informações de ambas as opções em que o candidato está inscrito no processo seletivo do Sisu 2024.

Ao efetuar esse passo a passo, o estudante estará concorrendo a uma vaga no Sisu e poderá acompanhar as notas de corte dos cursos e a classificação parcial durante o período de inscrição.

Resultados – O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 30 de janeiro, pelo Portal Único de Acesso. Diferentemente dos anos anteriores, em 2024, a lista de espera poderá ser utilizada durante todo o ano pelas instituições públicas de educação superior participantes, para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular. O candidato que não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera, no período de 30 de janeiro a 7 de fevereiro, também pelo Portal Único de Acesso.

Os procedimentos para preenchimento das vagas serão definidos em edital próprio de cada instituição participante, de acordo com a Portaria Normativa MEC n. 21, de 2012, ressalvado o disposto no art. 2º do Decreto n. 11.781, de 14 de novembro de 2023, e no art. 3º da Portaria MEC n. 2.027, de 16 de novembro de 2023.

Confira o cronograma completo do Sisu 2024

Sisu – O Sistema de Seleção Unificada foi instituído pela Portaria Normativa n. 2, de 26 de janeiro de 2010, e atualmente está regulamentado pela Portaria Normativa n. 21, de 5 de novembro de 2012. O Sisu reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil, que participam do processo seletivo vigente, sendo a maioria delas oferecida por instituições federais (universidades e institutos). A inscrição é gratuita e realizada exclusivamente pela internet, por meio dos serviços digitais do governo federal (gov.br). Podem se inscrever para o Sisu todos os estudantes que participaram da edição mais recente do Enem, antes do processo seletivo do Sistema.

