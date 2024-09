Saiba o que é Pink Money e entenda acusações contra Jojo Todynho

O termo Pink Money ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais nesse fim de semana graças a uma polêmica envolvendo Jojo Todynho. A expressão é usada para descrever o dinheiro gerado pela comunidade LGBTQIAPN+ e como marcas e artistas exploram essa audiência para lucrar.

Jojo Todynho se viu no centro da polêmica após a viralização de uma foto sua com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. A imagem provocou um turbilhão de reações nas redes sociais, levando a artista a anunciar que retirará seu hit Arrasou, Viado do YouTube e das plataformas de streaming.

A decisão de Jojo é uma resposta direta às críticas que recebeu, especialmente após seu encontro com Michelle Bolsonaro, uma figura associada a pautas conservadoras e controvérsias sobre direitos de minorias.

Após o posicionamento da cantora, fãs dela lotaram os comentários de seus posts com críticas. “Estou decepcionado. Depois de ganhar dinheiro com a comunidade, vira uma conservadora? Piada”, comentou um internauta. “Traidora”, disse a Deputada Federal Erilka Hilton.

Segundo Jojo, a canção foi criada como um hino de empoderamento e agradecimento à comunidade LGBTQIAP+, um gesto que reflete o conceito de pink money. A intenção de Jojo, de acordo com ela, era expressar gratidão e apoio ao movimento, celebrando a inclusão e o respeito. No entanto, a recente mudança em seu posicionamento e o encontro com Bolsonaro geraram um conflito com parte de seu público, que se sentiu traído.

Em um desabafo nas redes sociais, Jojo explicou que o contexto que levou à criação da música não reflete mais suas crenças atuais. Ela afirmou que a viralização da foto com Michelle Bolsonaro levou a uma reflexão sobre sua carreira e suas composições. A artista destacou que, apesar das mudanças em sua perspectiva, continua defendendo o respeito.

“Lançamos Arrasou, Viado. E eu, com a bandeira na mão do movimento, pedi respeito, porque todos nós merecemos respeito, seja qual for a classe social, seja qualquer escolha que a gente faz da nossa vida. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas respeitar é um dever de todos”, disse Jojo nos Stories do Instagram.

“É por isso que segunda-feira eu vou pedir suspensão, vou pedir para tirar do YouTube o clipe de Arrasou, Viado e tirar das plataformas digitais”, garantiu.