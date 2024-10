Saiba o que está por trás das postagens misteriosas de Patrícia Poeta

Patrícia Poeta tem feito publicações misteriosas nas redes sociais, nesta sexta-feira (11/10), e a coluna Fábia Oliveira, sempre atenta a tudo, descobriu o que está por trás das postagens.

Mais cedo, a apresentadora do Encontro publicou declarações de amor a uma pessoa chamada Roger, além de mostrar algumas partes do corpo. Acontece que tudo se trata de uma divulgação da fantasia que será usada por ela, nesta noite, no Baile de Halloween da Sephora no Hotel Unique, em São Paulo.

A coluna descobriu que Patrícia irá vestida de Jessica Rabbit, uma personagem do filme em live-action/animação da Disney de 1988, Uma Cilada para Roger Rabbit. Ela é a esposa do personagem principal, Roger Rabbit, e a primeira personagem de desenho animado a se tornar sex symbol.

O Roger das declarações publicadas por Patrícia Poeta eram justamente Roger Rabbit.

O Baile da Sephora terá como tema principal “A Sétima Arte”, fazendo referência não apenas ao cinema em si, mas todas as manifestações artísticas que são contempladas pela indústria audiovisual.