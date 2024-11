Saiba o que funciona no feriado da Proclamação da República

Nesta quarta-feira, 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, alguns serviços funcionarão normalmente, enquanto outros terão horários especiais ou estarão fechados. Os hospitais estaduais continuam a operar normalmente, garantindo o atendimento em pronto-socorros, centros cirúrgicos e internações, outros serviços enfrentam alterações. Por exemplo, os postos de doação de sangue em Osasco, Dante e Barueri estarão fechados, enquanto os das Clínicas e Mandaqui funcionarão em horário reduzido, das 8h às 16h. Além disso, as unidades do Poupatempo não abrirão nesta sexta-feira (15), retomando o atendimento presencial apenas no sábado (16), mediante agendamento prévio.

A programação do Bom Prato, que oferece refeições a preços acessíveis, também será afetada, com apenas 30 das 75 unidades em operação durante o feriado. No que diz respeito ao transporte público, os serviços seguirão o horário de domingo, mas com uma exceção: a linha 15-Prata do metrô terá uma operação diferenciada para a realização de testes no sistema de sinalização, mantendo as estações fechadas até as 13h. Em contrapartida, as linhas azul, vermelha e verde do metrô funcionarão normalmente. Para facilitar a mobilidade dos cidadãos, o rodízio de veículos estará suspenso na capital paulista.

Publicado por Luisa Cardoso