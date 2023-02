Saiba o que os convidados do BBB podem ou não fazer dentro da casa

A falta de contato com o mundo externo está entre um dos principais elementos da dinâmica BBB. Assim, para que alguém que não esteja inserido no jogo entre na casa mais vigiada do Brasil, uma série de cuidados precisa ser levada em consideração. A coluna LeoDias conseguiu a lista de regras que os cantores que se apresentam no reality show precisam seguir e te conta agora.

O convidado não pode levar informações externa para os jogadores e isso inclui zero contato visual ou gestos, assim como aproximação física dos confinados. Eles também não podem descer do palco. Algumas dessas regras, no entanto, já foram quebradas algumas vezes, no calor do momento de uma apresentação, por exemplo.

Por isso, em caso de qualquer tipo de interação ou comunicação, ela precisa ser geral, com todos os participantes: não é autorizado estabelecer contato individual com um deles.

Além disso, não é permitida a abordagem de assuntos sobre religião, sexualidade e política, assim como qualquer apoio ou propaganda sem ser de marcas inseridas naquele contexto comercial.

